Adıyaman Merkez'de bulunan Mahmut El-Ensari Türbesi'nin çevresinde sürdürülen düzenleme çalışmaları yerinde incelendi. Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ün talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında, Vali Yardımcısı ve Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş beraberindeki heyetle türbe çevresinde incelemelerde bulundu. Ziyaretçilerin türbe alanını daha düzenli ve uygun şartlarda kullanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirilirken, Göktaş yetkililerden uygulamalar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çevre düzenlemesinin belirlenen çalışma programı doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.

Adıyaman Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, beraberindeki heyetle Mahmut El-Ensari Türbesi çevresinde devam eden çalışmaları inceledi.

Türbe çevresindeki incelemeler sırasında yürütülen düzenleme çalışmalarının mevcut durumu ele alındı. Göktaş, sahadaki uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mahmut El-Ensari Türbesi'nin ziyaretçiler için daha düzenli ve uygun bir alana dönüştürülmesi amacıyla başlatılan çevre düzenlemesi çalışmalarının planlanan program doğrultusunda devam ettiği belirtildi.