Adıyaman 3. Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil sürücüsünün yoğun trafik arasında art arda şerit değiştirerek ilerlediği tehlikeli anlar kameraya yansıdı. 5 Haziran'da kaydedilen görüntülerde otomobil sürücüsünün trafik akışı içerisinde araçların arasından geçerek yoluna devam ettiği görüldü. Başka araçta bulunan kamera tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün yüksek hızla şerit değiştirdiği, bazı araçların arasından yakın mesafeyle geçtiği ve trafikteki sürücülerin çarpışmayı önlemek amacıyla ani fren yaptığı anlar yer aldı. Adıyaman'ın yoğun kullanılan güzergâhlarından 3. Çevre Yolu'nda yaşanan tehlikeli manevralar, hem makas atan otomobil sürücüsünün hem de aynı yolu kullanan diğer sürücülerin güvenliğini riske attı.

Olay, 5 Haziran'da Adıyaman 3. Çevre Yolu'nda yaşandı. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, yoğun trafik içerisinde art arda şerit değiştirerek araçların arasından ilerledi.

Sürücünün trafikte yaptığı tehlikeli manevralar, başka araçta bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yüksek hızla şerit değiştirdiği ve diğer araçların arasından geçtiği görüldü.

Otomobilin ani manevraları sırasında bazı sürücüler, olası çarpışmayı önlemek amacıyla fren yapmak zorunda kaldı. Trafik güvenliğini riske atan sürücünün makas attığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak : PERRE