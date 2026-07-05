Adıyaman Belediyesi, kentte sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmak isteyen kadınlara ücretsiz diyetisyen ve spor desteği sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere öncülüğünde yürütülen hizmet kapsamında kadınlar, Altınşehir Mahallesi'ndeki Kadın Danışma Merkezi'nde uzman diyetisyenlerle görüşerek sağlık durumları, yaşam biçimleri ve beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan kişiye özel programlardan yararlanıyor. Diyetisyen görüşmelerinin ardından Karapınar Mahallesi'ndeki Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi'ne yönlendirilen kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde haftanın 5 günü pilates, kardiyo ve ağırlık çalışmaları yapıyor. Deprem sonrası dönemde hareket alanlarının kısıtlandığını ve günlük yaşam alışkanlıklarının değiştiğini belirten kadınlar, sunulan hizmetin fiziksel durumlarının yanı sıra ruhsal yönden de kendilerine katkı sağladığını dile getiriyor.

Kadın Danışma Merkezi'ne başvuran kadınların sağlık durumları, yaşam biçimleri ve beslenme alışkanlıkları uzman diyetisyenler tarafından değerlendiriliyor. Yapılan görüşmelerin ardından her danışan için kişisel ihtiyaçlarına uygun beslenme programı hazırlanıyor.

Diyetisyen desteğini alan kadınlar daha sonra Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi'ne yönlendiriliyor. Katılımcılar burada uzman eğitmenlerin gözetiminde haftanın 5 günü düzenli egzersiz yaparken pilates, kardiyo ve ağırlık çalışmalarına katılıyor.

Kadın Danışma Merkezi'nde görev yapan Diyetisyen Sevgi Dolaşkan, kadınlara yalnızca kilo verme sürecinde değil, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmaları için de destek sunduklarını belirtti.

Yaz aylarının gelmesiyle merkeze yapılan başvuruların arttığını söyleyen Dolaşkan, “Danışmanlık merkezimize başvuran kadınlarımıza kişiye özel beslenme programları hazırlayarak sağlıklı yaşam süreçlerinde destek oluyoruz. Danışanlarımız, doktor yönlendirmesi ve gerekli kan tahlilleriyle merkezimize başvuruyor. Buradaki temel amacımız, kadınlarımızın sadece kilo vermesi değil; sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanması ve yaşam kalitelerini artırmasına katkı sunmaktır” dedi.

Belediyenin sunduğu hizmetten yararlanan Tuba Merkel, diyetisyen desteğinin ardından spora yönlendirildiğini belirterek, “Diyetisyenimizle sürecimize devam ediyoruz, sağlıklı besleniyoruz. Şimdi de spora yönlendirildim. Hizmet gerçekten çok güzel. Bu imkanlardan dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce özel kurslara gitmesine rağmen istediği sonucu alamadığını anlatan Mürşide Çelik ise belediyenin spor hizmetiyle kısa sürede değişim yaşadığını söyledi.

Çelik, “Hayatım boyunca sporla ilgilendim. Daha önce 2 yıl boyunca özel kurslara gittim ancak sonuç alamadım ve ciddi ücretler ödedim. Tesadüfen Adıyaman Belediyesi'nin spor salonunu fark ettim. Diyetisyenimiz ve profesyonel hocamız eşliğinde yaptığımız aletli pilates, ağırlık ve kardiyo antrenmanları sayesinde özel salonlarda alamadığım sonucu burada aldım. Son 1 ayda 5 kilo verdim. Her geldiğimde antrenmandan 2,5 saatte ancak çıkabiliyorum; o kadar nitelikli bir çalışma var. Bütün Adıyaman halkına sesleniyorum, vakit kaybetmeden bu imkandan yararlansınlar” diye konuştu.

Kızıyla birlikte merkeze gelen Arzu Bozat Yavuz da hizmetin kendisine bedenen ve ruhen katkı sağladığını ifade etti.

Yavuz, “Burası çok temiz, samimi ve kadınların rahatlıkla gelebileceği bir ortam. Depremden bu yana yürüyüş alanlarımız kısıtlıydı. Kilo fazlalığım nedeniyle yürümekte güçlük çekiyordum. Buraya geldikten sonra bedenen ve ruhen kendime geldim. Psikolojik olarak da çok iyi geldi. Sayın Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye kadınlar olarak çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Adıyaman Belediyesi'nin ücretsiz diyetisyen ve spor desteğinden yararlanmak isteyen kadınlar, Altınşehir Mahallesi 3037 Sokak No: 9 adresindeki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvurabiliyor.

Hizmet hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi'nin 444 25 02 numaralı çağrı merkezini arayarak 3225 dahili hattı üzerinden yetkililere ulaşabiliyor.