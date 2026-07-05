Kahta'da Karakol Önündeki Kavgaya Biber Gazlı Müdahale

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Hürriyet Polis Merkezi önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Henüz belirlenemeyen nedenle karşı karşıya gelen tarafların birbirlerine saldırması üzerine polis ekipleri kavgayı sonlandırmak için müdahalede bulundu. Ekiplerin tarafları ayırmaya yönelik ilk çabalarına rağmen kavganın devam etmesi üzerine biber gazı kullanıldı. Polis müdahalesinin ardından birbirlerini bırakan şahıslar ayrılırken, karakol önünde yaşanan kavga kontrol altına alındı. İki grup arasındaki tartışmanın neden çıktığının belirlenmesi ve yaşanan kavganın ayrıntılarının ortaya çıkarılması için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kahta ilçesi Hürriyet Polis Merkezi önünde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma büyüyünce şahıslar birbirlerine saldırmaya başladı.

Karakol önündeki kavgaya polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak şahısların kavgayı sürdürmesi üzerine ekipler biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Biber gazıyla yapılan müdahalenin ardından taraflar birbirlerini bıraktı ve kavga sona erdi. Polis ekipleri, yaşanan kavganın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.