Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kahta ilçe merkezinde meydana gelen kazada, 38 yaşındaki E.D. yönetimindeki 02 AEM 235 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü. Kazada sürücü E.D. ile araçta yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki R.D., 9 yaşındaki Y.K.D. ve 6 yaşındaki E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralanan 4 kişi daha sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahta ilçe merkezinde meydana geldi.

E.D. (38) yönetimindeki 02 AEM 235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Otomobil, kazanın ardından ters döndü.

Kazada sürücü E.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.D. (31), Y.K.D. (9) ve E.D. (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralanan 4 kişi daha sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.