Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede yaşanan hareketlilik üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle karşı karşıya gelen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan kişilere müdahale ederek olayın büyümesini önledi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.