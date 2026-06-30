Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, sahte altın üretimi ve pazarlaması yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 71 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sahte altın, üretim kalıbı ve suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemeye el konuldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın "parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında sürdürüldüğünü bildirdi.

Soruşturmada, darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarının ayar ve ağırlık bakımından usule aykırı şekilde üretildiği iddiasıyla kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda sahte altın üretiminde kullanıldığı değerlendirilen kalıplar, yasa dışı basıldığı belirtilen altınlar ile çeşitli suç unsurlarına el konuldu.

Bakan Tunç, vatandaşların birikimini ve kuyumculuk sektörüne duyulan güveni hedef alan sahtecilik girişimlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ifade etti. Ayrıca operasyonda görev alan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile emniyet teşkilatına teşekkür etti.