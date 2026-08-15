Adıyaman'da evinin merdivenlerinde dengesini kaybederek yuvarlanan Ali Ç. yaralandı. Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Ç., evlerinin merdivenlerinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Yaralanan Ali Ç. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.