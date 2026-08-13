Adıyaman'da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eğri Çayı Parkı yakınlarında Remziye Ç., idaresindeki 02 AGD 364 plakalı motosiklet önünde seyir halinde bulunan Bülent B., idaresindeki 06 DV 2594 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Remziye Ç., ile motosiklette bulunan Irmak A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, motosiklet sürücüsü Remziye Ç'nin ise ehliyetsiz olduğu ise belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.