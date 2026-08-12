Adıyaman’da Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı’nda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Ali Yasin G. yönetimindeki 02 AES 518 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen motosikletin sürücüsü Ali Yasin G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ali Yasin G. idaresindeki 02 AES 518 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Yasin G., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.