Adıyaman'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Akıllı Kavşakta Ömer Faruk S. yönetimindeki 02 FV 138 plakalı kamyonet ile Ozan E., yönetimindeki 80 DN 014 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hasan E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hasan E., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.