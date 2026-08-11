Adıyaman Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde üniversite adaylarına ücretsiz birebir rehberlik hizmeti sundu. Dört farklı merkezde görev yapan 12 uzman öğretmen, 2 bin 500 öğrenciye tercih sürecinde danışmanlık yaptı.

Adıyaman Belediyesi tarafından kent genelinde hizmete sunulan kütüphane ve etüt merkezlerinde, YKS tercih döneminde öğrencilere yönelik rehberlik çalışması gerçekleştirildi.

Belediyenin eğitimde fırsat eşitliği hedefi doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında adaylara, ilgi alanları, başarı sıralamaları ve üniversite hedefleri doğrultusunda tercih danışmanlığı sağlandı.

Öğrencilerin danışmanlık hizmetine kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla tercih dönemi boyunca AKEM, Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, Abdülhamit Han Yaşayan Kütüphane ve Ali Yılmaz Etüt Merkezi hizmet verdi.

Dört merkezde görev yapan 12 uzman öğretmen, üniversite adaylarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirerek tercih listelerinin oluşturulmasına destek oldu. Çalışmadan 2 bin 500 öğrencinin ücretsiz olarak yararlandığı belirtildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitimin belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, YKS tercih döneminin gençlerin gelecekleri açısından önemli bir süreç olduğunu ifade etti.

Tutdere, 'Gençlerimizin geleceğini inşa edeceği bu kritik dönemde üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getiriyoruz. YKS tercih döneminde 2 bin 500 evladımıza ücretsiz rehberlik sunduk. İstiyoruz ki hiçbir gencimiz kararsızlık veya imkansızlık yüzünden yanlış bir tercih yapmasın. Adıyaman Belediyesi olarak, depremzede gençlerimizin eğitim yolculuğunun her aşamasında tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.