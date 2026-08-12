Adıyaman Belediyesi, kentteki yeşil alanların artırılması ve ağaçlandırma çalışmalarının genişletilmesi amacıyla Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladı. “Yeşil Adıyaman” hedefi kapsamında hazırlanan çalışma ile yaklaşık 4 bin ağacın kent genelindeki cadde, sokak, refüj, park ve uygun yeşil alanlara dikilmesi planlanıyor. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmada kullanılacak ağaç türleri, kentin iklim şartları ve dikim yapılacak alanların özellikleri dikkate alınarak belirlenecek. Oya ağacı, manolya, çınar, söğüt ve çeşitli meyve ağaçlarının da yer alacağı çalışma ile Adıyaman’ın farklı noktalarındaki yeşil alanların artırılması ve kentin bitki dokusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin “Yeşil Adıyaman” hedefi doğrultusunda imzalanan protokol kapsamında farklı türlerden yaklaşık 4 bin ağacın kente kazandırılması planlanıyor.

Çalışmalar, Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Ağaçlar kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra refüjler, parklar ve uygun görülen yeşil alanlarda toprakla buluşturulacak.

Dikilecek ağaçların belirlenmesinde Adıyaman’ın iklim koşulları ile alanların özellikleri dikkate alınacak. Çalışmayla kent genelindeki yeşil dokunun artırılması ve daha nitelikli yeşil alanların oluşturulması amaçlanıyor.

Projede oya ağacı, manolya, çınar, söğüt ve çeşitli meyve ağaçlarının da kullanılması planlanıyor. Çiçekli ağaçlarla birlikte cadde, park ve yeşil alanlarda farklı renklerin ve kokuların hakim olduğu bir kent dokusu oluşturulması hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve gelmeden önce verdikleri söz doğrultusunda “Yeşil Adıyaman” vizyonu kapsamında kentin yeşil dokusunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tutdere, bugüne kadar yeni parklarla birlikte Adıyaman’a 10 bin ağaç kazandırdıklarını belirterek, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokolle bu sayının daha da artırılacağını ifade etti.

Tutdere, “Bugüne kadar Adıyaman’ımıza yeni kazandırdığımız 10 bin adet ağaçla birlikte yeşil alan dokumuzu artırdık. Elazığ Bölge Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında ağaç sayımızı daha da artıracağız. Söz verdiğimiz gibi; ‘Yeşil Adıyaman’ vizyonumuz doğrultusunda çocuklarımıza daha yaşanabilir bir kenti miras bırakacağız” dedi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan iş birliğinin kentteki ağaçlandırma çalışmalarının genişletilmesine katkı sağlayacağını belirten Tutdere, yaklaşık 4 bin ağacın Adıyaman topraklarıyla buluşturulacağını söyledi.

Tutdere, “Elazığ Orman Bölge Müdürlüğümüzle gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında 4 bin adet ağacı Adıyaman’ımızın topraklarıyla buluşturacağız. Oya ağacı, manolya, çınar, söğüt ve çeşitli meyve ağaçlarıyla caddelerimizi, parklarımızı ve refüjlerimizi daha yeşil ve daha renkli bir görünüme kavuşturacağız. Bu çalışmaları yalnızca bugünün Adıyaman’ı için değil, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize daha yeşil, daha ferah ve daha yaşanabilir bir kent bırakmak için gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Toprakla buluşturulan her ağacı kentin geleceğine bırakılan bir miras olarak gördüklerini belirten Tutdere, “Yeşil Adıyaman” hedefi kapsamında yeşil alan çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Tutdere, protokolün hazırlanmasına katkı sunan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür etti.