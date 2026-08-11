Adıyaman’ın Kahta ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 1,5 kilogram kubar esrar ile 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmasında tespit edilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekiplerin Kahta ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetin ardından ele geçirilen esrar ve kenevirle ilgili adli süreç başlatıldı.

Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sırasında 1,5 kilogram kubar esrar maddesi ile 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.