Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir pide fırınının önünde yol üzerine çıkan elektrik kabloları, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yoğun yaya trafiğinin bulunduğu noktada açıkta duran kabloların özellikle çocuklar, yaşlılar ve bölgedeki esnaf için risk oluşturduğunu belirten vatandaşlar, sorunun bir an önce giderilmesini istedi.

Mahalle sakinleri, daha önce yer altında bulunan elektrik kablolarının çeşitli nedenlerle yol üzerine çıkarıldığını ifade ederek, her gün yüzlerce kişinin kullandığı bu alanda olası bir kazanın yaşanmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, AKEDAŞ ekiplerinin kabloları yeniden yer altına alarak gerekli güvenlik önlemlerini almasını beklediklerini belirterek, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan sorunun gecikmeden çözüme kavuşturulmasını talep etti.