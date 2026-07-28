Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediyenin son üç yılda hayata geçirdiği yatırımlar ile devam eden projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Dijital dönüşümden altyapıya, ulaşım yatırımlarından sosyal belediyecilik çalışmalarına kadar birçok konuda bilgi veren Hallaç, ilçede yürütülen hizmetlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediyenin hizmet sürecine ilişkin değerlendirmelerini Kahta Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı.

Göreve geldikleri günden bu yana belediyenin kurumsal yapısını güçlendirmek ve dijital dönüşümü sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Hallaç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle kent bilgi sisteminin hayata geçirildiğini, bu çalışmalar sayesinde Kahta Belediyesinin çeşitli kurumlar tarafından ödüllendirildiğini ifade etti.

Belediyenin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirdiklerini belirten Hallaç, yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla yeni iş makineleri ve hizmet araçlarının belediye bünyesine kazandırıldığını söyledi.

Sıcak asfalt çalışmalarına da değinen Hallaç, geçen yıl 25 kilometre, bu yıl ise şu ana kadar yaklaşık 10 kilometre sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiğini belirtti. Asfalt sezonunda zaman zaman malzeme temininde gecikmeler yaşansa da hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ve yol yatırımlarının devam edeceğini kaydetti.

Altyapının ilçenin öncelikli konuları arasında bulunduğunu ifade eden Hallaç, İller Bankası iş birliğiyle içme suyu altyapısının yenilenmesine yönelik proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Mevcut asbestli içme suyu borularının etaplar halinde değiştirileceğini belirten Hallaç, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki yıl altyapı çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Toplu ulaşım alanında da yeni yatırımlar yaptıklarını ifade eden Hallaç, 9 metre uzunluğunda 4 yeni otobüsün kısa süre içerisinde hizmete alınacağını açıkladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Hallaç, gençlik merkezi, kadınlara yönelik yarı olimpik yüzme havuzu, spor okulları, gençlik kampları ve sosyal tesis projelerinin devam ettiğini söyledi. Yoğun ilgi gören kitap fuarının bu yıl da düzenleneceğini ifade etti.

Toplantı, Başkan Mehmet Can Hallaç'ın basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi. Programa belediye başkan yardımcıları, belediye encümen üyeleri, birim müdürleri ve amirleri katıldı.