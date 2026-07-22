Kahta Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve etkin hizmet sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Belediye, hizmet filosuna kazandırdığı 43'üncü araç olan yol çizgi aracıyla ulaşım altyapısındaki çalışmalarına yeni bir yatırım daha ekledi. Yeni araç sayesinde ilçe genelinde yürütülen yol çizgi uygulamalarının belediyenin kendi ekipleri tarafından modern ekipmanlarla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye kalıcı yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Hallaç, hizmet filosuna dahil edilen 43'üncü aracın vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve güvenli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını belirterek, belediyenin araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

İlçe genelinde sıcak asfalt çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü kaydeden Hallaç, yeni yol çizgi aracı sayesinde yol çizgi uygulamalarının artık belediye ekipleri tarafından yapılacağını ifade etti.

Başkan Hallaç, bu yatırımla birlikte yolların daha güvenli, daha düzenli ve daha estetik bir görünüme kavuşacağını belirterek, ilçeye değer katacak yatırımları hayata geçirmeye ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.