Kahta Belediyesi, ilçede halk arasında "Otogar Yolu" olarak bilinen Ahmet Aydın Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Hallaç, ilçenin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan caddenin daha güvenli, konforlu ve modern hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları kapsamında Ahmet Aydın Caddesi'nde ekiplerin yoğun mesai yaptığı belirtildi.

Çalışmaları değerlendiren Başkan Mehmet Can Hallaç, "Otogar yolu olarak bilinen Ahmet Aydın Caddemizde sıcak asfalt çalışmalarımıza başladık. İlçemizin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan bu caddemizi daha güvenli, daha konforlu ve modern bir hale getirmek için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor" dedi.

Belediye olarak ilçenin tüm mahallelerine hizmet götürme anlayışıyla çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Hallaç, "Kahta'mızın her mahallesine hizmet ulaştırma anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, hemşehrilerimize yakışır yolları bir bir hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların kazasız ve sorunsuz şekilde tamamlanmasını temenni eden Başkan Hallaç, "Rabbim kazasız, belasız tamamlamayı nasip etsin. Kahta'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.