Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyünde vatandaşlar, uzun süredir asfalt yapılmasını bekledikleri köy yoluna dikkat çekmek için farklı bir yönteme başvurdu. Köylüler, bozuk yol üzerindeki çukurlara ağaç dikerek yetkililere çağrıda bulundu.

Savran köyü sakinleri, yetkililerle defalarca görüşmeler yapmalarına rağmen köy yolunun asfaltlanmadığını belirterek, yaşadıkları sorunu kamuoyunun dikkatine sunmak amacıyla çukurlara ağaç diktiklerini ifade etti.

Köylüler, yolun grup yolu olmasına rağmen asfalt çalışmasının yalnızca Çataltepe köyüne kadar yapıldığını, Savran köyüne uzanan bölümün ise bugüne kadar asfaltlanmadığını dile getirdi.

Hacılar Köyü ve Miçolar Mezrası yollarında asfalt hazırlıklarının sürdüğünü belirten vatandaşlar, Savran köyünün yaklaşık 7 kilometrelik yolunda herhangi bir çalışma yapılmamasına tepki gösterdi.

Köylüler, yolun bir an önce asfaltlanmasını ve ulaşım sorununun kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasını istediklerini ifade etti.

Haber : Emin Tezerdi