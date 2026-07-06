Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü'nde bir eve girmeye çalışan iki kara yılan, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Evlerinin bahçesinde yılanları gören vatandaşlar durumu Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, özel ekipman kullanarak iki kara yılanı kontrollü şekilde yakaladı. Yerleşim alanından uzaklaştırılan yılanlar, herhangi bir zarar verilmeden doğal yaşam alanına salındı. Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yılanların serin ve gölgelik alan arayışı nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşabileceğini belirterek, bu gibi durumlarda vatandaşların yılanlara müdahale etmeden ilgili kurumlara haber vermelerini istedi.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü'nde meydana geldi. Bahçelerinde iki kara yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak yılanları güvenli şekilde yakaladı.

Yakalanan iki kara yılan, yerleşim alanından uzaklaştırılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yetkililer, yaz aylarında yılanların yerleşim yerlerine yaklaşabileceğini belirterek, benzer durumlarda vatandaşların yılanlara müdahale etmeden ilgili kurumlara bilgi vermesi gerektiğini hatırlattı.