Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 02 ED 976 plakalı traktör ile Emrah F. idaresindeki 23 AFK 409 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçta bulunan Münevver T. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Münevver T., ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Bir şeyi daha fark ettim ahbabım. Bundan sonra başlık stratejimizi de ikiye ayır