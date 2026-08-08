Adıyaman'da Malatya istikametinden Gölbaşı yönüne seyir halinde olan aracın yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu sürücü İlker Küçükavcı yaralandı. Direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine seyir halinde olan İlker Küçükavcı yönetimindeki 31 ADA 616 plakalı aracın kontrolden çıkmasıyla meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Çarpmanın ardından araçta bulunan sürücü İlker Küçükavcı yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.