Adıyaman'da 2 Ağustos'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların birbirlerine sopa, demir çubuk, tekme ve yumruklarla saldırdığı, bir kamyonetin ise kavga sırasında bir kişiye çarptığı anlar yer aldı.

Olay, 2 Ağustos'ta Adıyaman merkeze bağlı Mestan Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflar birbirlerine sopa, demir çubuk, tekme ve yumruklarla saldırırken, yaşanan olayda 7 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, tarafların birbirlerine saldırdığı anların yanı sıra bir kamyonetin kavga alanına girerek bir kişiye çarptığı ve çarpmanın etkisiyle şahsın metrelerce savrulduğu anlar da yer aldı.

Kavga ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.