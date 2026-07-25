(Şeffaflık ve Toplumsal Vicdan)

Bir 15 Temmuz’u daha geride bıraktık. Milyonlarca vatandaş bu hain darbe teşebbüsünü şiddetle kınayıp lanetlerken, televizyon ekranlarında o karanlık geceye dair belgeseller ve diziler yayınlanmaya devam ediyor.

Ancak aradan geçen 10 yıla rağmen, olayın pek çok yönü hâlâ tam anlamıyla aydınlatılmış değil.

Darbe girişiminin organizatörünün FETÖ olduğu konusunda toplumun geniş bir kesimi hemfikir; Ancak bu yapının arkasındaki iç ve dış güçler ile içerideki siyasi ayakları konusundaki soru işaretleri güncelliğini koruyor. Toplum vicdanında hala net açıklanmayan hususlar var.

••FETÖ’nün arkasında, önünde veya yanında hangi ulusal ve uluslararası aktörler vardı? Bu darbe girişimine dış destek sağlandıysa, bunlar kimlerdir?

••Darbeciler arasında çaycısından çorbacısına, Prof.undan gardiyanına kadar her meslekten, her kademeden insanlar yer alırken, nasıl oluyor da işin içinde hiç siyasetçi bulunmuyor?

••Allah korusun, darbe başarılı olsaydı ülkeyi kim idare edecekti?

Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, valiler, emniyet müdürleri ve belediye başkanları kimler olacaktı?

Bu kadar kapsamlı bir darbeyi planlayanların bu listeleri hazırlamamış olması hayatın olağan akışına aykırı değil mi? Neden bu listeler kamuoyuna açıklan(a)madı?

••Darbe girişiminin sadece askeri kanatla sınırlı kalmayıp siyasi bağlantılarının da olabileceği şeffaf bir şekilde araştırılması gerekmez miydi?

••MİT, emniyet istihbaratı ve jandarma istihbaratı gibi devasa yapılar dururken Cumhurbaşkanının darbeyi eniştesinden öğrenmesi nasıl izah edilebilir?

Bütün bu soru işaretleri, 15 Temmuz’un tüm detayları ve bağlantılarıyla tarafsız bir şekilde araştırılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Ancak süreç içerisinde yaşanan bazı gelişmeler toplumsal merakı ve kuşkuları artırıyor:

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Meclis'te kurulan araştırma komisyonunun hazırladığı raporun akıbeti belirsizliğini koruyor; Raporun içeriği hâlâ açıklanmadı ve raporun nerede olduğu bilinmiyor.

250’den fazla vatandaşın şehit olduğu, binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı bu büyük travmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için muhalefet tarafından Meclise sunulan pek çok araştırma önergesi iktidar tarafından neden reddedildi?

Bir de gerçekten çok enteresan bir durum var;

“Bir iktidar, kendisine karşı yapılan bir darbenin tüm yönleriyle araştırılmasını neden istemez”?

Bu neye benziyor biliyor musunuz;

Evine hırsız girip her şeyi çalınan bir kişi, hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.

İstiyor ama aynı kişi polisin hem kendi evindeki hem de komşularındaki güvenlik kamera kayıtlarınının incelenmesini de istemiyor.

Bu nasıl bir yaman çelişkidir.

Bu durumda o evdeki hırsızlık olayı nasıl aydınlatılacak?

Sonuç olarak;

86 milyon Türk halkı bu lanet “15 Temmuz”un tüm yönleriyle, tüm detaylarıyla aydınlatılmasını bekliyor.

Toplum vicdanı, bu karanlık gecenin bütün iç ve dış bağlantıları ile, tüm destekçileri ile şeffaf bir şekilde gün yüzüne çıkarılmasını ve gerçeğin tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesini bekliyor.