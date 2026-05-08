MHP Genel başkanı sayın BAHÇELİ’nin “Terörsüz Türkiye” yolunda terörist başı ÖCALAN’a olan inanılmaz “ilgisi” devam ediyor. Bu ilgi ne kadar devam edecek, nasıl bir sonla bitecek bilmiyoruz.

Önce “Gelsin Mecliste DEM grubunda konuşsun” dedi.

Peşinden “Umut Hakkı”yla tahliye edilebilir dedi.

Yetmedi “Kurucu Önder” dedi.

O da yetmedi bir “Statü”sü olması lazım dedi.

Peki bitti mi? Hayır.

Şimdi de “Barış Süreci ve siyasallaşma Koordinatörü” olsun diyor.

Öyle anlaşılıyor ki “Terörsüz Türkiye” terörist başı ÖCALAN’ın “Koordinatör”lüğünde gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

•••

Peki daha önce bu konuda neler yapılmıştı kısaca hatırlayalım;

Mecliste bu amaçla 51 kişilik bir komisyon kuruldu.

Bu “Terörsüz Türkiye” komisyonu aylarca toplantı üstüne toplantı yaptı, yüzlerce kişi ve STK temsilcilerini dinledi.

Bu toplantıların sonunda komisyondaki her parti birer rapor hazırlayıp Meclis başkanlığına sundu.

Bütün harcanan bu kadar mesai bir katkı sundu mu? Hayır.

Demek ki bütün bu çalışmalar “soruna” çâre olmamış.

Peşinden malum çevreler koro halinde başladılar;

“Bu sorunun çözümü ancak TBMM üyelerinden oluşan bir heyetin İmralı’ya terörist başına gidip onun önerilerini almasıyla mümkündür”.

Bu defa da Meclis üyeleri İmralıya terörist başının ayağına gitsin mi gitmesin mi tartışması başladı.

Aylarca parti gruplarında, MYK’larda bu konu tartışıldı.

Öyle bir hava estirildi ki;

Sanki Meclis üyeleri Terörist başını İmralı’da ziyaret etmezlerse “Terörsüz Türkiye” asla mümkün olmaz, zinhar terör bitmez.

Ama Meclis heyeti İmralı’ya terörist başının ayağına giderse, ülkemizde terör merör diye bir şey kalmaz ve özlenen “Terörsüz Türkiye” anında gerçekleşir.

Ve sonuçta o da oldu. Yüce Meclisin üyeleri İmralı’ya terörist başının ayağına gittiler..

Peki sonuç?

Kocaman bir hiç.

İşte şimdi de son umut olarak sayın BAHÇELİ diyor ki ;

Terörist başını “Barış Süreci ve siyasallaşma Koordinatörü” yapalım. Yapalım ki bu sorunu çözsün.

Yalnız bu terörist Müebbet(İdam) cezası almış ve cezası da kesinleşmiş.

Bu kişi nasıl “Koordinatör” olacak?

Hukuk buna izin verir mi ? konusu bir yana..

Diyelim ki “Koordinatör” oldu.

Bu defa da malum çevreler ;

“Sayın terörist ceza evinde nasıl “Koordinatör”lük yapsın?

Derhal serbest bırakılmalıdır.

Ayrıca kendisine her türlü teknolojinin olduğu tam donanımlı bir “Çalışma ofisi” hazırlanmalıdır.

Tabi ki bunun yanısıra bir sekreterya ekibi ve kendisine yardımcı olacak bir çalışma grubu ve danışman kadrosu verilmelidir.” diye tutturacaklar.

Demedi demeyin.

•••

Yalnız şunu kimse unutmasın;

Hangi “Statü” verilirse verilsin,

Hangi “Görev” hangi “Ünvan” verilirse verilsin;

Bunların Toplumsal vicdanda karşılık bulması mümkün değildir.

Türk Milleti için Abdullah ÖCALAN ;

Bebek katili bir canidir.

Eli kanlı hain bir teröristtir.

PKK terör örgütünün başıdır.