Huzur kenti Adıyamanımız ve halkı en güzeline layıktır. Hep beraber el birliğiyle, dayanışmayla en kısa sürede yeniden mükemmel bir Adıyaman yaratılmalı. Deprem şehitlerinin kanıyla sulanmış şirin kent Adıyaman kutsiyet arz ediyor. Adıyamanlılar çok acı çekti, artık yeter!

Devletin kurum ve kuruluşlarıyla, STK’larla, siyasi partilerle, yerel yönetimlerle, basınla hep birlikte “Ayağa kalk Adıyaman” diyelim.

Siyasi parti olarak ziyaretlerinde bulunduğumuz kurum amirlerinin birçoğunun harika yöneticiler olduğu izlenimim oluştu. Emniyet müdürümüz, ordu komutanlarımız, Milli Eğitim müdürümüz, vali yardımcılarımız, defterdarımız... Liyakat sahibi, vatanını milletini seven, Adıyaman’a hizmet etmek için taşın altına elini sokan bu ve benzeri yöneticilere ihtiyacımız var, bunlara minnet borçluyuz. Ayrıca yeni gelen sayın valimize “Hoş geldiniz” diyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki sayın valimiz, öncekine nazaran kat be kat daha başarılı olacak ve Adıyaman’ımıza adına yakışır eserler bırakacaktır.

Yön siyasi partilere gelince; pek iç açıcı bir durum söz konusu değildir. Birliktelik yok, ortak fikir üretkenliği sıfır, dayanışma hak getire... Varsa yoksa koltuk sevdası, rantlar, kibirle bezenmiş dünyevi duygular... Adıyaman’ın sorunları akıllarına bile gelmez.

Peki ne yapmalı?

Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, her partinin yönetimindeki ehil kişiler bir masa oluşturmalı. Bu ortak akıl grubu kurum ve kuruluş amirlerini ziyaret etmeli, sorunlarını dinlemeli, çalışmalarına destek olunmalı. Ayrıca zaman zaman halka inmeli, sorunları dinlemeli, çözüm yolları aranmalı.

Oluşturulan ortak akıl grubu, siyasi kimliklerini sadece ve sadece Adıyaman ve halkının yararına olacak şekilde gerek sayın Cumhurbaşkanı’na gerekse siyasi partilerin yetkililerine sorunları iletmeli, çözüm sağlamak için çaba göstermeli. Gerek mensubu olduğum ve yönetiminde yer aldığım siyasi partim gerekse şahsım, her an buna hazırız.

Unutmayın; başka Adıyaman yok. Bu kadar şirin ve huzurlu bir il bulamazsınız. Kutsal değerleriyle, turistik alanlarıyla, yazarlarıyla, şairleriyle, ses sanatçılarıyla bir başkadır Adıyaman.