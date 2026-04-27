Kişiliği oturmuş, iyi niyetli, mert, inançlı; vatanını ve milletini seven, bunun uğruna gerektiğinde maddi ve manevi zararları göze alabilen biri olmak herkesin harcı değildir. Saydığımız bu ulvi vasıfları taşımak her kula nasip olmaz. Bu vasıfları taşıyan birçok dostum mutlaka vardır. Bunlardan biri de dostum Yunus Yaşar Bey’dir. Sevgili Yunus, iyi ki hayat bizi karşılaştırmış; iyi ki arkadaşım, iyi ki dostum, iyi ki fikirdaşım olmuşsun.

Sevgili dostum, Adıyaman’ımıza karınca kararınca hizmet etmek için büyük çaba ve emeklerle Adıyamanlılar Net haber sitesini kurmuş ve geliştirmiştir. Bunun yanında Facebook, Instagram ve X gibi sosyal medya hesaplarıyla da içeriklerini geniş kitlelere ulaştırmaktadır. Adıyamanlılar Net, Adıyaman’da sayılı basın yayın kuruluşları arasında kendine önemli bir yer edinmiştir.

Adıyamanlılar Net haber sitesi, Adıyaman’ın ve Adıyamanlıların sorunlarını tespit etmek, çözüm yolları üretmek ve ilgili kurum ile kuruluş yöneticilerini harekete geçirmek adına üzerine düşeni yapmaya devam etmektedir. Bu süreçte bünyesine birçok aklı başında insan katmış ve güçlü bir ekip oluşturmuştur. Bu ekibin yazarları fikirlerini ve çözüm önerilerini özgürce dile getirmektedir. Bunlardan biri de naçizane şahsımdır. Yazılarımdan dolayı herhangi bir kusurum ya da rahatsızlık verdiğim durum olursa, okurlardan peşinen özür diler, haklarını helal etmelerini isterim. Yunus Bey’in şahsında tüm yazar dostlara başarılar diliyor; kalemlerinin güçlü, cesur ve hakkaniyetli olmasını temenni ediyorum.

Günümüz şartlarında başta basın olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta, makam ve menfaat odaklı yaklaşımlar öne çıkarken; mütevazı bir anlayışla doğruyu savunmak, doğruyu yazmak ve doğru haberi sunmak kolay değildir. Ancak Adıyamanlılar Net haber sitesi ve başındaki Yunus Yaşar Bey’in bu çizgiyi sürdürdüğüne inanıyorum.

Sevgili Yunus, yaptığın çalışmalar takdire şayandır. Seni gönülden destekliyor ve kutluyorum. İyi ki varsın, iyi ki Adıyamanlılar Net var. Hizmet bizden, takdir Allah’tandır. BİR TEŞEKKÜR,BİR SELAM..VESSELAM.