Adıyaman Belediye Başkanımız Avukat Abdurrahman Tutdere hakkında yürütülen yargı sürecini yakından takip ediyoruz.

Haksız ve hukuksuz şekilde, gerçeği yansıtmayan beyanlarla hakkında dava açılan Adıyaman Belediye Başkanımız Sn. Abdurrahman Tutdere’nin tek suçu, Adıyaman halkına gece gündüz demeden hizmet ediyor olmasıdır. Düzmece iddialarla ve ispattan yoksun gerekçelerle yargılanan yol arkadaşımız, belediye başkanımız Abdurrahman Tutdere’nin bir an önce beraat etmesini bekliyoruz. Belediye başkanımıza güveniyor, çalışmalarını takdir ediyor ve yanında olduğumuzu beyan ediyoruz.

Bırakın depremin yaralarını sarsın, bırakın bu şehri ayağa kaldırsın. #Adıyaman’ın yeniden inşası ve kalkınması için emek veren belediye başkanımızın hizmetlerine engel olmak yerine, halkımıza verdiği sözleri yerine getirmesine fırsat tanınmalıdır. Adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancımızla, belediye başkanımızın görevine kaldığı yerden devam etmesini temenni ediyoruz.

Halkın oylarıyla seçilmiş olan Belediye Başkanımızın, görev süresi boyunca Adıyaman’a hizmet etme gayreti içerisinde olduğuna inanıyoruz.