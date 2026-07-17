Ülkeye demokrasiyi ve özgürlükleri kazandıran, bayrağını her zaman onurla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) çok etkili bir sloganı vardı:

“Birleşe birleşe kazanacağız.”

Bu sloganı saha çalışmalarında büyük bir inançla kullandım, sosyal medyada da #BirleşeBirleşeKazanacağız etiketiyle paylaştım.

Bugün ise ister istemez şu soruyu soruyorum:

Ayrışa ayrışa mı kazanacağız?

Birlikten güç doğduğunu savunurken, ayrışmanın bizi nereye götüreceğini de sorgulamak zorundayız. Tarihi bir sorumlulukla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz.

Değerli yol arkadaşlarım, yıllar önce izlediğimiz Voltran çizgi filmini hatırlayın. Her biri tek başına mücadele edebiliyordu; ancak gerçek gücünü, bütün parçalar bir araya geldiğinde ortaya koyuyordu. Birleştiklerinde karşılarında durabilen olmuyor, ayrıldıklarında ise güç kaybediyor ve mücadele etmeleri zorlaşıyordu.

Siyasette de durum farklı değil. Ortak hedefe yürürken bizi güçlü kılan; birbirimizden uzaklaşmak değil, farklılıklarımıza rağmen aynı amaç etrafında kenetlenebilmektir.

Yıllardır partimizin iktidara gelmesi için emek veren bir partili olarak içtenlikle sesleniyorum:

Gelin, bizi ayırmayın, bölmeyin.

İnanın, bundan ne partimiz güçlenir ne de ülkemiz kazanır. Güç, ayrışmada değil; birliktedir. Dayanışma, umudu büyütür; bölünme ise yalnızca mücadeleyi zayıflatır.

Çünkü biz, dün de söylediğimiz gibi bugün de inanıyoruz:

#BirleşeBirleşeKazanacağız

#SenYoksanBirEksiğiz