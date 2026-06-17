Bugün Türkiye'de milyonlarca insan için hayat, yaşamaktan çok ayakta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Kırsalda da şehirlerde de vatandaş artan hayat pahalılığının yükünü hissediyor. Özellikle büyük şehirlerde 30-50 bin lira bandına ulaşan kiralar, emekliler ve çocuk okutan aileler için yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Birçok insan temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken tatil yapmayı, birikim yapmayı veya geleceğe güvenle bakmayı hayal bile edemiyor.

Bu durumun birçok nedeni var. Yüksek enflasyon, alım gücünün düşmesi, gelir dağılımındaki bozulma ve yıllardır biriken ekonomik sorunlar vatandaşın yaşam standardını olumsuz etkiliyor. Yönetimlerin ekonomi politikaları da bu süreçte önemli rol oynuyor. Yanlış kararlar ve yetersiz planlamalar, ekonomik yükün toplumun geniş kesimlerinin omuzlarına binmesine neden olabiliyor.

Özelleştirmeler de uzun yıllardır tartışılan bir konu. Pek çok kişi, ülkenin gelir getiren kurumlarının satılmasıyla devletin önemli kaynaklarını kaybettiğini ve bunun ekonomik sıkıntıları artırdığını düşünüyor. Toplumun önemli bir kesiminde, ülkenin değerlerinin yeterince korunamadığı yönünde bir kanaat oluşmuş durumda.

Üretmeyen bir toplum, her şeyiyle dışarıya bağımlı bir ülke nasıl ayakta kalır?...

Türk insanı sabretmeyi, dayanışmayı ve şükretmeyi bilen bir toplumdur. Ancak şükretmek, geçim sıkıntısını kabullenmek anlamına gelmez. İnsanlar çalıştıklarının karşılığını almak, emekliliklerinde rahat yaşamak ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak istemektedir. Bunlar lüks değil, en temel insani beklentilerdir.

Bir ülkenin gerçek zenginliği yalnızca ekonomik göstergeleri değil, vatandaşlarının huzuru ve yaşam kalitesidir. İnsanların geçim derdi yerine umutlarını ve hayallerini konuşabildiği bir gelecek, herkesin ortak özlemidir.