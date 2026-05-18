19 Mayıs sadece bir takvim yaprağının değiştiği gün değil; bir milletin makus talihini yenmek için ilk adımı attığı, esarete karşı hürriyet bayrağını açtığı o büyük günün yıl dönümüdür.

19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla yakılan istiklal meşalesi, dalga dalga tüm Anadolu’yu sarmış ve karanlıkları dağıtarak Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu müjdelemiştir.

Atatürk, bu büyük ve tarihi günü “doğum günüm” olarak nitelendirirken, aynı zamanda bu mücadelenin inancını, kararlılığını ve geleceğini Türk gençliğine emanet etmiştir. Çünkü biliyordu ki; köklü bir geçmişe sahip olan bu vatanı çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak olan güç, gençliğin enerjisi, azmi ve özgür düşüncesidir.

Sevgili Gençler;

Sizler, bu topraklar için canını feda eden şehitlerimizin, bağımsızlık ruhunun ve direniş inancının yaşayan temsilcilerisiniz. Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” sözü, omuzlarınızdaki sorumluluğun büyüklüğünü bir kez daha hatırlatmaktadır.

Bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında ortaya koyacağınız başarılar, bu ülkenin yarınlarına güç katacaktır.

Bu anlamlı günde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Gözlerindeki umutla geleceğimizi aydınlatan tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.