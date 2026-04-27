Bu insanlar yerin metrelerce altında alın teri dökerken, bugün en temel hakları için bedenlerini ortaya koymak zorunda bırakılıyor. Bu durum kabul edilemez.

Talepler açık, meşru ve ertelenemez: Aylarca ödenmeyen ücretler derhal ödensin. Haksız işten çıkarmalara karşı tüm tazminat hakları verilsin. Dayatılan ücretsiz izin uygulaması kaldırılsın. İşçiler için güvenli ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları sağlansın. Sendikal mücadele nedeniyle işten çıkarılanlar geri alınsın. İş güvencesi garanti altına alınsın.

Bu bir tercih değil, zorunluluktur.

Bir madencinin daha fenalaşmasını değil, taleplerin karşılık bulduğunu duymak istiyoruz.

Sessiz kalmak, bu adaletsizliğe ortak olmaktır.