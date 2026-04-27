Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde 27 Nisan 2024 tarihinde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer ile Başkomiser Kamuran Üçgül, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, söz konusu olayda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan iki emniyet mensubunun rahmet, özlem ve minnetle yad edildiği belirtildi.

Paylaşımda ayrıca, 'Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun' ifadelerine yer verildi.

