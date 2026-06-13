Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 20 yaşındaki İsa Özkul'u bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü Tarihi Kızılin Köprüsü mevkiindeki Göksu Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Vakıf A. (17), Hasan G. (20), Ali Y. (19) ve İsa Özkul (20) serinlemek amacıyla suya girdikten sonra akıntıya kapıldı. Gençlerin su içerisinde çırpındığını gören vatandaşlar yardıma koşarak Hasan G., Ali Y. ve Vakıf A'yı kurtarmış İsa Özkul ise gözden kaybolmuştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan gençlere olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilmişti.

Göksu Çayı'nda kaybolan genç ikinci gününde de aranıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri İsa Özkul'un bulunması için çalışma başlatmıştı. İsa Özkul'un bulunması için gece geç saatlere kadar yapılan arama çalışmaları olayın ikinci gününde de sabahın erken saatlerinde başladı. Yapılan arama çalışmalarına Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri de destek verdi. İsa Özkul'un bulunması için ekipler seferber olurken Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Belediye Başkanı Reşit Alkan'da olay yerine gelerek İsa Özkul'un ailesiyle bekledi. Ekiplerden bilgiler alan Kaymakam Aslan ve Başkan Alkan, ailelere de sabır diledi.

'Devletimizin bütün imkanlarıyla arama tarama çalışmalarına devam edeceğiz'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, 'Dört tane gencimizin suya kapıldığı ihbarını aldık. Üç tane gencimizi kendi imkanlarımızla vatandaşlarımızın ve jandarma teşkilatımızın imkanlarıyla sudan çıkarttık. Ancak bir tane gencimiz maalesef suya kapıldı. Dün saat 7 sularında çalışmalarımız sualtı arama kurtarma çalışmalarımız başladı. Emniyet teşkilatımıza bağlı sualtı arama kurtarma ekibimiz dalgıçlarımız dün akşam saat 23:30'lara kadar çalışmalarına devam ettiler. Ancak maalesef bulamadık. Bu sabah itibariyle de hem emniyet teşkilatımıza bağlı sualtı arama timimiz hem de jandarmamıza bağlı jandarma sualtı arama kurtarma timimiz çalışmalarına başladı. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Maalesef henüz gencimizin bedenine ulaşamadık. Ayrıca sabah 04.30'larında da dronlarla, insansız hava araçlarıyla arama çalışmaları yapıldı. Şartlar elverdiği ölçüde hem karadan, hem havadan, hem de sudan devletimizin bütün imkanlarıyla arama tarama çalışmalarına devam edeceğiz. En kısa zamanda gencimize ulaşmayı umut ediyoruz' diye konuştu.