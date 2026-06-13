Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaklaşık 50 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında onlarca dönüm ekili alan zarar gördü.

Gelen bilgilere göre yangın, Harran ilçesine bağlı kırsal Bozyazı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 50 dönümlük buğday tarlasında çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, mahalle sakinleri ve çevre köylerden gelen vatandaşların desteğiyle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında onlarca dönüm buğday tarlası zarar görürken, maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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