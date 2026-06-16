Şanlıurfa'da yaşanan ilginç olayda, ailesinin uzun süre ulaşamadığı 5 yaşındaki çocuk otomobilin bagajında bulundu. Yaklaşık iki saat boyunca çocuğu arayan aile, otomobilden gelen sesler üzerine küçük çocuğun bagajda kilitli kaldığını fark etti.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki P.A., babasının kısa süre önce aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek içeride kaldı. Bagaj kapağının kapanmasıyla dışarı çıkamayan çocuk bir süre araç içerisinde mahsur kaldı.

Çocuklarından haber alamayan aile, çevrede arama çalışması başlattı. Yaklaşık iki saat boyunca mahallede ve çevrede küçük çocuğu arayan aile, daha sonra otomobille sokaklarda aramayı sürdürdü.

Arama sırasında araçtan gelen sesleri duyan aile, çocuğun bagajda olabileceğini fark etti. Bagaj kapağını açamayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagaj bölümüne ulaştı. Ekiplerin çalışmasının ardından sağ salim çıkarılan çocuk ailesine teslim edildi.

Yaşanan olay mahallede şaşkınlık oluştururken, küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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