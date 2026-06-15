Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan ve Mustafa Alkayış ile bir araya gelerek kentin gündemindeki konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede Adıyaman'da devam eden çalışmalar, vatandaşların beklentileri ve çözüm bekleyen konular ele alındı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, şehrin gelişimine katkı sağlayacak adımlar değerlendirildi.

AGC Başkanı Zeki Dişkaya, Adıyaman'ın kalkınması için kurumlar arasında iş birliği ve ortak aklın önemine dikkat çekti. Basının, kent sorunlarının kamuoyuna aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Dişkaya, şehrin geleceğine katkı sunacak her çalışmanın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan ve Mustafa Alkayış ise Adıyaman'ın ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, deprem sonrası yeniden yapılanma ve kalkınma sürecine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Görüşmenin, Adıyaman'ın öncelikli ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projeler konusunda karşılıklı değerlendirmelerle tamamlandığı bildirildi.

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