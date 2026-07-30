Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu, Mütevelli Heyet Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Adıyaman ve Gaziantep'te gerçekleştirdiği ziyaretlerde kamu kurumları, yerel yöneticiler ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde eğitim, sosyal dayanışma, hemşehri birlikteliği, kurumsal iş birliği ve ortak projeler ele alındı.

Adıyaman'da Kurum Ziyaretleri Gerçekleştirildi

Adıyaman programı kapsamında heyet; Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerde Adıyamanlılar Vakfı'nın eğitim, sosyal dayanışma ve hemşehri birlikteliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınırken, Adıyaman'ın sosyal, ekonomik ve kurumsal gelişimine katkı sağlayacak konular değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliği imkânları ve gelecek dönem projeleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında Adıyamanlılar Vakfı Şube Başkanı Osman Aydın ve yönetimiyle de bir araya gelen heyet, şubenin faaliyetleri ve önümüzdeki dönem hedefleri hakkında istişarelerde bulundu.

Gaziantep Programında Bölgesel İş Birliği Ele Alındı

Heyetin Gaziantep programında ise Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çeşitli kurum temsilcileri ziyaret edildi. Ayrıca Adıyamanlılar Vakfı Gaziantep Şube Başkanlığı görevine atanan Vakkas Demir ve yönetimiyle bir araya gelinerek şubenin çalışmaları, vakfın faaliyetleri ve önümüzdeki dönem planlamaları değerlendirildi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen görüşmelerde de Adıyamanlılar Vakfı'nın dayanışma anlayışı, hemşehri bağlarının güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliği imkânları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Adıyaman ve Gaziantep ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen temasların kurumlar arası iletişimin güçlenmesine ve ortak çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenirken, heyet gösterilen ilgi, yakınlık ve misafirperverlik dolayısıyla tüm kurum temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: PERRE