AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve yönetim kurulu üyeleri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Zeki Dişkaya ile bir araya gelen heyet, basının demokratik toplumdaki rolü, yerel basının karşılaştığı süreçler ve Adıyaman'ın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti binasında samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü dolayısıyla gazetecilerin Basın Bayramı kutlandı.

Ziyarette konuşan AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, tarafsız ve özgür basının toplum için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "24 Temmuz 1908, basında sansürün kaldırıldığı ve gazetecilerin kalemlerini özgürce kullanmaya başladığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Şehrimizde mesai mefhumu gözetmeksizin, zor şartlar altında dahi halkımızın doğru bilgiye ulaşması için gece gündüz çalışan tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramı'nı kutluyorum. Sayın Zeki Dişkaya nezdinde Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti ailesine ve tüm yerel basınımıza emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "24 Temmuz Basın Bayramı vesilesiyle bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sayın Mehmet Fatih Olgun ve kıymetli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Yerel basınımızın desteklenmesi ve şehrimizin meselelerinin ortak akılla çözülmesi adına bu tür ziyaretler son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından iyi dilek temennileriyle sona erdi.