TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokratik hayatın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Gazetecilerin milletin haber alma hakkının teminatı olduğunu ifade eden Babar, görevini sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Yusuf Babar, basının yalnızca haber aktaran bir mecra olmadığını, aynı zamanda milletin ortak vicdanına tercüman olan önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunan basının, toplumun doğru bilgiye ulaşmasında önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Basın kuruluşlarının ve gazetecilerin görevlerini yerine getirirken yalan, manipülasyon ve dezenformasyona karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemine değinen Babar, doğru ve güvenilir haberciliğin toplumun sağlıklı bilgiye ulaşmasındaki rolüne dikkat çekti.

Mesajında, Türk milletinin ortak değerlerine, vatanın bölünmez bütünlüğüne, ay yıldızlı al bayrağa ve devletin varlığına sahip çıkan basın mensuplarının her zaman millet nezdinde saygın bir yere sahip olacağını belirten Babar, kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini özveriyle sürdüren gazetecilere teşekkür etti.

Yusuf Babar, mesajının sonunda görevlerini fedakârlıkla yerine getiren tüm basın çalışanlarına sağlık, başarı ve kolaylıklar dileyerek, hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmet ve minnetle andı. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Babar, basın camiasına çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.