KESK Adıyaman Şubeler Platformu, Ankara'da "İşimizi Geri İstiyoruz" çağrısıyla gerçekleştirilen KHK Adalet Nöbeti'ne yönelik polis müdahalesi ve kamu emekçilerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Mimar Sinan Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında, KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin yıllardır sürdürdüğü adalet mücadelesine dikkat çekilirken, gözaltına alınan kamu emekçileriyle dayanışma mesajı verildi.

Basın açıklamasını SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın okudu. Aydın, KHK'lerle ihraç edilen kamu emekçilerinin yıllardır adalet mücadelesi verdiğini belirterek, "KHK'ler gidecek, biz kalacağız. İşimizi, ekmeğimizi, onurumuzu geri alacağız." dedi.

KESK Adıyaman Şubeler Platformu adına yapılan açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinden kamu emekçilerinin Ankara'da bir günlük adalet nöbeti gerçekleştirmek üzere bir araya geldiği belirtilerek, 17 Temmuz'da "İşimizi Geri İstiyoruz" çağrısıyla yapılmak istenen KHK Adalet Nöbeti'ne polis müdahalesi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Aydın, Ankara'da düzenlenen nöbete yönelik müdahaleyi ve gözaltıları protesto etmek amacıyla toplandıklarını belirterek, gözaltına alınan kamu emekçilerine dayanışma mesajı verdi. "Yılgınlık yok, mücadele devam." ifadelerini kullanan Aydın, sendikal hak ve özgürlüklerin baskıyla engellenemeyeceğini söyledi.

Açıklamada, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in zamanla emekçilere, demokrasi güçlerine ve muhalif kesimlere yönelik bir baskı rejimine dönüştüğü ileri sürüldü. KESK'in yıllardır kamu kurumlarında liyakatin korunması ve demokratik hakların savunulması yönünde mücadele verdiği belirtilirken, OHAL ve KHK uygulamalarıyla sendikacıların, akademisyenlerin, öğretmenlerin, sağlık emekçilerinin ve barışı savunan kesimlerin hedef alındığı savunuldu.

KHK uygulamalarıyla binlerce kamu emekçisinin herhangi bir yargı kararı olmadan görevlerinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, ihraç edilen kamu emekçilerinin sendikal haklarını kullandıkları ve emekten yana tavır aldıkları için cezalandırıldıkları öne sürüldü.

Aradan geçen 10 yıla rağmen KHK uygulamalarına ilişkin mağduriyetlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen müdahalenin bunun son örneği olduğu ifade edildi. KESK'in baskılar karşısında geri adım atmayacağı vurgulanarak, "Gözaltılar bizi yıldıramaz, baskılar bizi susturamaz." denildi.

Açıklamanın sonunda KESK Adıyaman Şubeler Platformu, KHK'lerin iptal edilmesini ve ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini talep etti. Platform, iş, ekmek ve onur mücadelesini sürdüreceklerini belirterek adalet çağrısını yineledi.