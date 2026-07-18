Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonası 3. Ayak yarışları, ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı organizasyonda dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını alırken, genel klasmanda Rize Gençlik ve Spor Kulübü birinciliği elde etti. Organizasyonda hem yarışmalar hem de sporcuların performansları büyük ilgi gördü.

Çatak Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Spor kardeşliktir. Sporun tüm dünyada, ülkemizde ve ilçemizde birleştirici bir gücü vardır. Bu organizasyonda da bu gücü hep birlikte görmüş olduk. Başta Valimize desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Kano Federasyonu Genel Koordinatörümüze ve kıymetli ekibine, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sporcularımıza, spor kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, emniyet ve jandarma güçlerimize, AFAD İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür nice programlarda yeniden buluşuruz." dedi.

Yarışmalar sonunda genel klasmanda Rize Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Çatak Belediye Spor Kulübü ikinci, Sarsala Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Rize Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Raşitoğlu, Rize'den 7 takımla şampiyonaya katıldıklarını belirterek, altı takımlarının şampiyon olduğunu söyledi. Çatak Nehri'nin akışkan ve yarışmaya elverişli bir parkur sunduğunu ifade eden Raşitoğlu, rakımın kendilerini zorladığını ancak şampiyon olarak ayrılmayı başardıklarını belirterek gelecek yıl da Çatak'ta düzenlenecek organizasyona katılmak istediklerini dile getirdi.

Yozgat Çekerek Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü Antrenörü Abdullah Eraslan ise aslen Van'ın Çatak ilçesinden olduğunu belirterek, organizasyonun ilçede düzenlenmesinden gurur duyduğunu söyledi. Parkurun çok başarılı olduğunu ve misafirperverlikten memnun kaldıklarını ifade eden Eraslan, ilerleyen yıllarda Çatak'ta bir Avrupa Şampiyonası düzenlenmesini arzuladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Organizasyon, sporcular ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kategori Dereceleri

U19 Erkek

Rize Gençlik ve Spor Kulübü Çatak Belediye Spor Kulübü Sarsala Spor Kulübü

U23 Erkek

Rize Gençlik ve Spor Kulübü Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü A Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü B

Büyük Erkek

Rize Gençlik ve Spor Kulübü A Avzen Doğa Sporları Spor Kulübü Genç Murat Aslanları Spor Kulübü

Büyük Kadın

Çekerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü Rize Gençlik ve Spor Kulübü Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü B

Yıldız Kadın

Sarsala Spor Kulübü Genç Murat Aslanları Spor Kulübü Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

U23 Karma

Rize Gençlik ve Spor Kulübü B Genç Murat Aslanları Spor Kulübü Rize Gençlik ve Spor Kulübü A

Büyük Karma

Avzen Doğa Sporları Spor Kulübü Genç Murat Aslanları Spor Kulübü Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü

Yıldız Karma

Sarsala Spor Kulübü A Çatak Belediye Spor Kulübü Genç Murat Aslanları Spor Kulübü