TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olan Meryem Hanne Erbil'i ziyaretinde, Adıyaman'da Paralimpik Spor Kulübü kurulması çağrısında bulundu. Deprem sonrası uzuv kaybı yaşayan bireylerin sporla yeniden hayata tutunabilmesi için böyle bir kulübün önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Babar, Meryem Hanne Erbil'in başarısının kentte yeni spor projelerine ilham vermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Şampiyonu Meryem Hanne Erbil'i eşiyle birlikte antrenman sahasında ziyaret eden Yusuf Babar, genç sporcunun elde ettiği başarının tüm Adıyaman için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Depremde ailesini ve bir kolunu kaybetmesine rağmen spordan kopmayan Meryem Hanne Erbil'in azmiyle Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını belirten Babar, genç sporcunun yalnızca madalyalar kazanmadığını, mücadele ruhuyla birçok insana umut olduğunu dile getirdi.

Meryem Hanne Erbil'e her zaman maddi ve manevi destek vermeye devam edeceklerini belirten Babar, genç sporcunun gelecekte uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğine inandığını söyledi.

Başarıda emeği bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ile antrenör Yunus Emre Doğan'a da teşekkür eden Babar, deprem sonrası uzuv kaybı yaşayan bireylerin sporla yeniden hayata kazandırılması için Adıyaman'da bir Paralimpik Spor Kulübü kurulmasının artık önemli bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti.

Babar, kurulacak kulübün engelli bireylerin spor yapmalarına, sosyal yaşama daha güçlü katılmalarına ve yeni başarı hikâyeleri yazmalarına katkı sağlayacağını belirterek, Meryem Hanne Erbil'in elde ettiği başarının bunun mümkün olduğunun en güçlü örneklerinden biri olduğunu kaydetti.