Milliyetçi Hareket Partisi'nin Besni İlçe Kongresi için hazırlıklar sürüyor. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek kongrede Fevzi Öztürk'ün ilçe başkanlığına aday olacağını açıkladı. Önat, adaylığın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onay ve tensipleri doğrultusunda belirlendiğini ifade ederken, kongrenin Besni teşkilatı için hayırlı olmasını temenni etti.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, yaptığı açıklamada 18 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek MHP Besni İlçe Kongresi'nde Fevzi Öztürk'ün ilçe başkanlığına aday olacağını duyurdu.

Önat, adaylık sürecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tensipleri doğrultusunda şekillendiğini belirterek, Besni teşkilatının kongreye birlik ve beraberlik içinde hazırlandığını ifade etti.

İlçe başkanlığına aday gösterilen Fevzi Öztürk'ün daha önce MHP teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunduğu, ayrıca 28. Dönem Adıyaman Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP Adıyaman milletvekili adayı olarak seçim çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

Ali Önat, açıklamasında Fevzi Öztürk'e başarı dileklerini ileterek, kongrenin Besni'ye, teşkilata, partiye ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

18 Temmuz Cumartesi günü yapılacak kongrede MHP Besni İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetiminin belirlenmesi bekleniyor.