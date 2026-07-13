Adıyaman'da bir hafriyat kamyonuna takılarak kopan elektrik telleri yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Özelevler Mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonun damperi elektrik tellerine takıldı. Kopan elektrik tellerinin kuru otların içerisine düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda elektrik hatlarında ve 1 direkte hasar meydana geldi.