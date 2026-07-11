Adıyaman'da iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi'nde meydana geldi. İki motosikletin çarpışmasıyla sürücüler ile motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılardan biri ayakta tedavi edildi, iki yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi'nde Ömer Faruk D. yönetimindeki 02 ADB 085 plakalı motosiklet ile Duygu Kılıç idaresindeki 02 AGN 656 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri Ömer Faruk D. ve Duygu Kılıç ile Duygu Kılıç'ın kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Esila K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ömer Faruk D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ayakta tedavi edilirken, Duygu Kılıç ile Esila K. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.