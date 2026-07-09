Adıyaman merkezde İndere TOKİ yakınlarında seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı. 02 AFC 469 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederken araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Araçta bulunan 4 yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaza, Adıyaman merkez İndere TOKİ yakınlarında meydana geldi. 02 AFC 469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslara alınan 4 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.