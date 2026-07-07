Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi. Altınşehir Mahallesi Karaali Caddesi'nde meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında yaşandı.
S.S. idaresindeki otomobil, Karaali Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazanın ardından araçta hasar meydana gelirken, aynı noktada daha önce de kazaların yaşandığı belirtildi.
Kaynak: İHA