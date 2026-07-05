Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Baraj Yolu üzerinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevrede hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevlerin kısa sürede geniş alana yayılması üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, büyüyen alevleri söndürmek için çalışma başlatırken polis ekipleri de bölgede gerekli tedbirleri aldı. Ekiplerin müdahalesiyle anızlık alandaki yangın söndürüldü. Yangının ardından bölgede kontroller yapılırken, alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı. Kahta Baraj Yolu'nda yaşanan yangında herhangi bir yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yangın, Kahta ilçesi Baraj Yolu üzerinde bulunan anızlık alanda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen alevler kısa sürede büyüyerek alana yayıldı.

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Ekipler, anız yangınının çıkış nedenini belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı.