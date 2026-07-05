Adıyaman'da yaklaşık bir hafta önce ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ali Osman Ünişen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osmaniye'de görev yaptığı öğrenilen Ünişen'in, Adıyaman merkez İndere TOKİ yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle ağır yaralandığı ve olayın ardından sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi altında tutulan Ünişen'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Uzman çavuşun yaşamını yitirmesinin ardından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, yaklaşık bir hafta önce Adıyaman merkez İndere TOKİ yakınlarında meydana geldi. Osmaniye'de görevli olduğu öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Ali Osman Ünişen, henüz belirlenemeyen nedenle ateşli silahla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ünişen, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir hafta boyunca hastanede tedavisi devam eden Ali Osman Ünişen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.